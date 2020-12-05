النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعاشة وسكن وتعويض.. "حقوق الإنسان" تكشف عن التزامات تحق للمتطوع

قالت: تشمل حصوله على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في مهامه

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق المتطوع تشمل الحصول على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في العمل التطوعي، إضافة إلى حقه في الإعاشة والمواصلات والسكن، إذا كان يعمل خارج محل إقامته.

وقالت "الهيئة": "للمتطوع الحق في الحصول على العلاج إذا أصيب في أثناء التدريب، أو خلال ذهابه وعودته أو في أثناء العمل التطوعي، كما يحق له الحصول على بطاقة تعريفية من قِبل الجهة المستفيدة، إضافة إلى الحصول على شهادة تطوع وخبرة باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل التطوعي ومدته، ووصفًا للخبرة التي حصل عليها.

وأضافت: "تلتزم الجهة المستفيدة من العمل التطوعي بتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم، وتكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية".

وأردفت: "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي للمنشأة".

وتابعت: "العمل التطوعي هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته".

وأضافت: "يهدف نظام العمل التطوعي إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ويلتزم المتطوع بمراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي".

واختتمت: "يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل، أو ورثته في حالة الوفاة- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعاشة وسكن وتعويض.. "حقوق الإنسان" تكشف عن التزامات تحق للمتطوع
سبق

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق المتطوع تشمل الحصول على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في العمل التطوعي، إضافة إلى حقه في الإعاشة والمواصلات والسكن، إذا كان يعمل خارج محل إقامته.

وقالت "الهيئة": "للمتطوع الحق في الحصول على العلاج إذا أصيب في أثناء التدريب، أو خلال ذهابه وعودته أو في أثناء العمل التطوعي، كما يحق له الحصول على بطاقة تعريفية من قِبل الجهة المستفيدة، إضافة إلى الحصول على شهادة تطوع وخبرة باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل التطوعي ومدته، ووصفًا للخبرة التي حصل عليها.

وأضافت: "تلتزم الجهة المستفيدة من العمل التطوعي بتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم، وتكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية".

وأردفت: "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي للمنشأة".

وتابعت: "العمل التطوعي هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته".

وأضافت: "يهدف نظام العمل التطوعي إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ويلتزم المتطوع بمراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي".

واختتمت: "يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل، أو ورثته في حالة الوفاة- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة".

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:10 PM

إعاشة وسكن وتعويض.. "حقوق الإنسان" تكشف عن التزامات تحق للمتطوع

قالت: تشمل حصوله على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في مهامه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
309

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق المتطوع تشمل الحصول على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في العمل التطوعي، إضافة إلى حقه في الإعاشة والمواصلات والسكن، إذا كان يعمل خارج محل إقامته.

وقالت "الهيئة": "للمتطوع الحق في الحصول على العلاج إذا أصيب في أثناء التدريب، أو خلال ذهابه وعودته أو في أثناء العمل التطوعي، كما يحق له الحصول على بطاقة تعريفية من قِبل الجهة المستفيدة، إضافة إلى الحصول على شهادة تطوع وخبرة باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل التطوعي ومدته، ووصفًا للخبرة التي حصل عليها.

وأضافت: "تلتزم الجهة المستفيدة من العمل التطوعي بتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم، وتكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية".

وأردفت: "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي للمنشأة".

وتابعت: "العمل التطوعي هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته".

وأضافت: "يهدف نظام العمل التطوعي إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ويلتزم المتطوع بمراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي".

واختتمت: "يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل، أو ورثته في حالة الوفاة- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,783

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة