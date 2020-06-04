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5 مدن سعودية تسجّل 1456 إصابة جديدة بكورونا.. الرياض 675

إجمالي الإصابات بالمملكة حتى الآن 93157.. والمتعافون 68965

سجّلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف" 1456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1975 حالة.

وتوزعت الـ 1456 حالة على: الرياض 675، ومكة 286، وجدة 259، والمدينة المنورة 124، والهفوف 112 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 93157 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68965 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 611 حالة وفاة.

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5 مدن سعودية تسجّل 1456 إصابة جديدة بكورونا.. الرياض 675
سبق

سجّلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف" 1456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1975 حالة.

وتوزعت الـ 1456 حالة على: الرياض 675، ومكة 286، وجدة 259، والمدينة المنورة 124، والهفوف 112 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 93157 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68965 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 611 حالة وفاة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:55 PM

5 مدن سعودية تسجّل 1456 إصابة جديدة بكورونا.. الرياض 675

إجمالي الإصابات بالمملكة حتى الآن 93157.. والمتعافون 68965

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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12,800

سجّلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف" 1456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1975 حالة.

وتوزعت الـ 1456 حالة على: الرياض 675، ومكة 286، وجدة 259، والمدينة المنورة 124، والهفوف 112 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 93157 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68965 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 611 حالة وفاة.

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