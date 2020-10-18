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"المسند" يتوقع: هذه الحالة تسود لنهاية الأسبوع

تستمر زيـادة ساعـات اللـيل دقيـقة ونصفاً يومـياً

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام، قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد يُدعى إلى صلاة #الاستسقاء الأسبوع المقبل".

وتابع: "تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يتوقع: هذه الحالة تسود لنهاية الأسبوع
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام، قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد يُدعى إلى صلاة #الاستسقاء الأسبوع المقبل".

وتابع: "تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:20 PM

"المسند" يتوقع: هذه الحالة تسود لنهاية الأسبوع

تستمر زيـادة ساعـات اللـيل دقيـقة ونصفاً يومـياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام، قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد يُدعى إلى صلاة #الاستسقاء الأسبوع المقبل".

وتابع: "تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً".

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