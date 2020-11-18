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أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص

دمار واسع في بعض المناطق

ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى، اليوم، وسط تقارير عن سقوط خمسة قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترًا، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات؛ بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح اليوم الأربعاء".

أمريكا الوسطى إعصار إيوتا

الرئيسية/ محطات

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أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص
سبق

ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى، اليوم، وسط تقارير عن سقوط خمسة قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترًا، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات؛ بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح اليوم الأربعاء".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:45 AM

أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص

دمار واسع في بعض المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى، اليوم، وسط تقارير عن سقوط خمسة قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترًا، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات؛ بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح اليوم الأربعاء".

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