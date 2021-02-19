النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": موجة باردة وأمطار وأتربة مثارة وضباب

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة ونجران والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المركز في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة 03.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة وعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

أما جازان فتشهد أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الدائر والريث والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 0300 من صباح الجمعة، وتشهد أيضاً فرسان ارتفاعاً للأمواج وتدنياً للرؤية الأفقية.

ونبه المركز منطقة عسير بأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً موجة باردة، وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أيضاً ضباباً وتدنياً للرؤية تشمل العويقلية ورفحاء وطريف حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الجوف موجة باردة تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل دومة الجندل وسكاكا بجانب القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": موجة باردة وأمطار وأتربة مثارة وضباب
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة ونجران والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المركز في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة 03.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة وعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

أما جازان فتشهد أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الدائر والريث والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 0300 من صباح الجمعة، وتشهد أيضاً فرسان ارتفاعاً للأمواج وتدنياً للرؤية الأفقية.

ونبه المركز منطقة عسير بأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً موجة باردة، وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أيضاً ضباباً وتدنياً للرؤية تشمل العويقلية ورفحاء وطريف حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الجوف موجة باردة تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل دومة الجندل وسكاكا بجانب القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
01:15 AM

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": موجة باردة وأمطار وأتربة مثارة وضباب

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,961

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة ونجران والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المركز في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة 03.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة وعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

أما جازان فتشهد أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الدائر والريث والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 0300 من صباح الجمعة، وتشهد أيضاً فرسان ارتفاعاً للأمواج وتدنياً للرؤية الأفقية.

ونبه المركز منطقة عسير بأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً موجة باردة، وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أيضاً ضباباً وتدنياً للرؤية تشمل العويقلية ورفحاء وطريف حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الجوف موجة باردة تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل دومة الجندل وسكاكا بجانب القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,586
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة