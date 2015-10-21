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لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية تنهي النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل"

استمر 3 أشهر تحت عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة 3 أشهر والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المعلم المتميز أحمد صغير العنزي.

وقال أحمد العنزي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

وأوضح "العنزي " أن البرنامج يعد برنامجاً أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر أن برنامج "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقها منذ عامين للبنين ويحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "والاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".


يشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.


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لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية تنهي النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل"
سبق

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة 3 أشهر والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المعلم المتميز أحمد صغير العنزي.

وقال أحمد العنزي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

وأوضح "العنزي " أن البرنامج يعد برنامجاً أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر أن برنامج "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقها منذ عامين للبنين ويحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "والاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".


يشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.


21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:24 AM

لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية تنهي النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل"

استمر 3 أشهر تحت عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية النسخة السادسة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة 3 أشهر والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المعلم المتميز أحمد صغير العنزي.

وقال أحمد العنزي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

وأوضح "العنزي " أن البرنامج يعد برنامجاً أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر أن برنامج "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقها منذ عامين للبنين ويحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "والاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".


يشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.


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