تحرّك من تطبيق "زووم" بعد فضح خلل يجعل الميكروفون يعمل حتى بعد انتهاء اجتماعاتك

أعلنت شركة "بي إس أيه" المشغلة لتطبيق "زووم" الشهير، عن تحرك عاجل منها، بعد فضح خلل بإصدار التطبيق على أجهزة "ماك" يجعل الميكروفون الخاص بالمستخدمين يعمل حتى بعد انتهاء الاجتماعات ومن دون رغبة المستخدم.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "زووم" طرح تحديثًا جديدًا لأجهزة "ماك" من شركة "أبل" الأمريكية، مُقرة بوجود هذه الثغرة الخطيرة.

واشتكى المستخدمون من هذه الثغرة منذ ديسمبر الماضي، وبعثوا شكاوى عديدة عبر منتديات "زووم"، معربين عن مخاوفهم بشأن خصوصيتهم.

وقال أحد ممثلي تطبيق "زووم" إنه يقرّ بتلك المشكلة، لذلك تم طرح التحديث الأخير الذي سيصلح تلك المشكلة.

وأوضح المتحدث باسم "زووم" مات ناجيل، أن هذا الخلل لا ينجم عنه نقل أي بيانات خاصة للمستخدم إلى إدارة التطبيق، مطمئنًا المستخدمين بأن بياناتهم واجتماعاتهم مشفرة بصورة كاملة.

وأتم بقوله: "لكننا نوصي المستخدمين بتحميل أحدث تحديثات التطبيق على الأجهزة العاملة بنظام ماك أو إس لإنهاء تلك المشكلة".