فازت الشؤون الصحية بالطائف بالمركز الأول لجائزة المحافظة "الإبداع" على مستوى القطاعات الحكومية في المحافظة، ضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ حيث فاز برنامج "تتبع" بالجائزة بعد أن نجح فريق متكامل في ابتكار وتطوير البرنامج؛ مما ساهم في تتبع مسار فحوصات "كوفيد 19". وقام وكيل محافظة الطائف رئيس جائزة المحافظة للإبداع ناصر بن حمود السبيعي، بتكريم فريق العمل الذي قام على المبادرة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد. من جانبه أعرب مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، عن شكره وتقديره لوكيل المحافظ ولجنة الجائزة على اختيارهم البرنامج وترشيحه للحصول على المركز الأول، لافتًا إلى أن هذا النجاح يؤكد الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدى الكوادر البشرية التي عملت ليل نهار في سبيل الاستفادة من التقنيات، وتسخيرها لخدمة العمل الطبي، موضحًا أن البرنامج ساهم في تذليل الصعاب، ودقة المتابعة لفحوصات المستفيدين، منذ الحصول على العينة وحتى ظهور النتيجة، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المساهمين في نجاح هذا البرنامج الحيوي والمهم. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج عبارة عن فكرة إبداعية بربط شبكي إلكتروني بين جميع مختبرات القطاعات الصحية بمحافظة الطائف "حكومية وعسكرية والقطاع الخاص"، ومتخذي القرار من جهة والشركة الناقلة لعينات فيروس كورونا المستجدة من جهة أخرى؛ وذلك لمراقبة ومتابعة وضبط مؤشر زمن سرعة إرسال عينات فيروس كورونا المستجدة عبر الشركة الناقلة إلى المختبرات الإقليمية بمكة المكرمة والطائف على مدار 24 ساعة، وذلك لسرعة إظهار نتائج العينات. وتم اعتماد وتبني فكرة برنامج "تتبع" وتطويرها من قبل إدارة الدعم اللوجستي في إدارة عمليات الخدمات المخبرية بالوكالة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم بمقام الوزارة ببرنامج "AWB Tracking" ليصبح برنامجًا معتمدًا "لمتابعة ومراقبة نقل وسير عينات فيروس كورونا المستجدة" على مستوى المملكة.

"صحة الطائف" تفوز بجائزة الإبداع على مستوى الإدارات الحكومية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-18 فازت الشؤون الصحية بالطائف بالمركز الأول لجائزة المحافظة "الإبداع" على مستوى القطاعات الحكومية في المحافظة، ضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ حيث فاز برنامج "تتبع" بالجائزة بعد أن نجح فريق متكامل في ابتكار وتطوير البرنامج؛ مما ساهم في تتبع مسار فحوصات "كوفيد 19".



وقام وكيل محافظة الطائف رئيس جائزة المحافظة للإبداع ناصر بن حمود السبيعي، بتكريم فريق العمل الذي قام على المبادرة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.



من جانبه أعرب مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، عن شكره وتقديره لوكيل المحافظ ولجنة الجائزة على اختيارهم البرنامج وترشيحه للحصول على المركز الأول، لافتًا إلى أن هذا النجاح يؤكد الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدى الكوادر البشرية التي عملت ليل نهار في سبيل الاستفادة من التقنيات، وتسخيرها لخدمة العمل الطبي، موضحًا أن البرنامج ساهم في تذليل الصعاب، ودقة المتابعة لفحوصات المستفيدين، منذ الحصول على العينة وحتى ظهور النتيجة، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المساهمين في نجاح هذا البرنامج الحيوي والمهم.



تجدر الإشارة إلى أن البرنامج عبارة عن فكرة إبداعية بربط شبكي إلكتروني بين جميع مختبرات القطاعات الصحية بمحافظة الطائف "حكومية وعسكرية والقطاع الخاص"، ومتخذي القرار من جهة والشركة الناقلة لعينات فيروس كورونا المستجدة من جهة أخرى؛ وذلك لمراقبة ومتابعة وضبط مؤشر زمن سرعة إرسال عينات فيروس كورونا المستجدة عبر الشركة الناقلة إلى المختبرات الإقليمية بمكة المكرمة والطائف على مدار 24 ساعة، وذلك لسرعة إظهار نتائج العينات.



وتم اعتماد وتبني فكرة برنامج "تتبع" وتطويرها من قبل إدارة الدعم اللوجستي في إدارة عمليات الخدمات المخبرية بالوكالة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم بمقام الوزارة ببرنامج "AWB Tracking" ليصبح برنامجًا معتمدًا "لمتابعة ومراقبة نقل وسير عينات فيروس كورونا المستجدة" على مستوى المملكة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 06:12 PM

"صحة الطائف" تفوز بجائزة الإبداع على مستوى الإدارات الحكومية بعد أن نجح فريق متكامل في ابتكار وتطوير برنامج "تتبع" بالجائزة





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فازت الشؤون الصحية بالطائف بالمركز الأول لجائزة المحافظة "الإبداع" على مستوى القطاعات الحكومية في المحافظة، ضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ حيث فاز برنامج "تتبع" بالجائزة بعد أن نجح فريق متكامل في ابتكار وتطوير البرنامج؛ مما ساهم في تتبع مسار فحوصات "كوفيد 19".



وقام وكيل محافظة الطائف رئيس جائزة المحافظة للإبداع ناصر بن حمود السبيعي، بتكريم فريق العمل الذي قام على المبادرة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.



من جانبه أعرب مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، عن شكره وتقديره لوكيل المحافظ ولجنة الجائزة على اختيارهم البرنامج وترشيحه للحصول على المركز الأول، لافتًا إلى أن هذا النجاح يؤكد الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدى الكوادر البشرية التي عملت ليل نهار في سبيل الاستفادة من التقنيات، وتسخيرها لخدمة العمل الطبي، موضحًا أن البرنامج ساهم في تذليل الصعاب، ودقة المتابعة لفحوصات المستفيدين، منذ الحصول على العينة وحتى ظهور النتيجة، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المساهمين في نجاح هذا البرنامج الحيوي والمهم.



تجدر الإشارة إلى أن البرنامج عبارة عن فكرة إبداعية بربط شبكي إلكتروني بين جميع مختبرات القطاعات الصحية بمحافظة الطائف "حكومية وعسكرية والقطاع الخاص"، ومتخذي القرار من جهة والشركة الناقلة لعينات فيروس كورونا المستجدة من جهة أخرى؛ وذلك لمراقبة ومتابعة وضبط مؤشر زمن سرعة إرسال عينات فيروس كورونا المستجدة عبر الشركة الناقلة إلى المختبرات الإقليمية بمكة المكرمة والطائف على مدار 24 ساعة، وذلك لسرعة إظهار نتائج العينات.



وتم اعتماد وتبني فكرة برنامج "تتبع" وتطويرها من قبل إدارة الدعم اللوجستي في إدارة عمليات الخدمات المخبرية بالوكالة المساعدة لشؤون المختبرات وبنوك الدم بمقام الوزارة ببرنامج "AWB Tracking" ليصبح برنامجًا معتمدًا "لمتابعة ومراقبة نقل وسير عينات فيروس كورونا المستجدة" على مستوى المملكة.