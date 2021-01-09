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فَقْد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك

قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فَقْد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا
سبق

قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:55 PM

فَقْد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.

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