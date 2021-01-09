فَقْد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك

قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.