فَقْد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.
وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.
قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.
وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.
قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.
وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.
قال عددٌ من وسائل الإعلام، إنه فُقد الاتصال بطائرة إندونيسية تابعة لشركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.
وبيّنت أن الطائرة كانت متجهةً الى مدينة بونتياناك.