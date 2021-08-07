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"الصحة": تسجيل 850 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 532785 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 975 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 514362 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8320 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10103 والحالات الحرجة 1404 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 850 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 532785 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 975 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 514362 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8320 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10103 والحالات الحرجة 1404 حالة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:37 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:47 AM

"الصحة": تسجيل 850 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
9,648

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 532785 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 975 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 514362 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8320 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10103 والحالات الحرجة 1404 حالة.

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