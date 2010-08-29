"التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.
"التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
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"التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئةعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-29
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:45 PM
"التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.
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