أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.
"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.