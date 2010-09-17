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"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
03:41 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:53 PM

"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
9,801

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.

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