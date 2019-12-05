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نجران.. محاضرات توعوية مترجمة بالإشارة لطلاب برنامج الأمل

تقديم نقطة فحص لقياس "الضغط والسكري والوزن"

نفّذت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بـ"صحة نجران"، اليوم الخميس، مبادرة توعوية في مدرسة عمورية المتوسطة وبرنامج الأمل للصم، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي صحة3".

وقالت "صحة نجران": المبادرة تَضَمّنت تقديم نقطة فحص لقياس "الضغط والسكري والوزن" لطلاب ومعلمي المدرسة، كما اشتملت المبادرة على عدد من المحاضرات التوعوية، قدّمها أطباء متخصصون لطلاب المدرسة وبرنامج الأمل للصم، مترجمة بلغة الإشارة، عن أمراض السمنة والسكري وكيفية الوقاية منها.

وأضافت: تم تقديم محاضرات أخرى عن الجانبين الاجتماعي والنفسي الوقاية والعلاج، وتوزيع كتيبات "جرعة وعي"، والتأكيد على معلمى المدرسة والطلاب بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والغذاء الصحي السليم، وضرورة النشاط البدني في الحفاظ على الصحة.

وتأتي تلك المبادرة امتدادًا لجهود "صحة نجران" في اليوم العالمي للتطوع، الهادفة إلى نشر ثقافة التطوع بين منسوبيها، وتقديم ١٨٠٠ مبادرة مجتمعية توعوية وعلاجية ووقائية، بمشاركة ٤٧١٣ من موظفي صحة المنطقة خلال ثلاثة أيام، يكون لها الأثر الإيجابي لدى كافة شرائح المجتمع.

صحة نجران محاضرات توعوية برنامج الأمل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نجران.. محاضرات توعوية مترجمة بالإشارة لطلاب برنامج الأمل
سبق

نفّذت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بـ"صحة نجران"، اليوم الخميس، مبادرة توعوية في مدرسة عمورية المتوسطة وبرنامج الأمل للصم، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي صحة3".

وقالت "صحة نجران": المبادرة تَضَمّنت تقديم نقطة فحص لقياس "الضغط والسكري والوزن" لطلاب ومعلمي المدرسة، كما اشتملت المبادرة على عدد من المحاضرات التوعوية، قدّمها أطباء متخصصون لطلاب المدرسة وبرنامج الأمل للصم، مترجمة بلغة الإشارة، عن أمراض السمنة والسكري وكيفية الوقاية منها.

وأضافت: تم تقديم محاضرات أخرى عن الجانبين الاجتماعي والنفسي الوقاية والعلاج، وتوزيع كتيبات "جرعة وعي"، والتأكيد على معلمى المدرسة والطلاب بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والغذاء الصحي السليم، وضرورة النشاط البدني في الحفاظ على الصحة.

وتأتي تلك المبادرة امتدادًا لجهود "صحة نجران" في اليوم العالمي للتطوع، الهادفة إلى نشر ثقافة التطوع بين منسوبيها، وتقديم ١٨٠٠ مبادرة مجتمعية توعوية وعلاجية ووقائية، بمشاركة ٤٧١٣ من موظفي صحة المنطقة خلال ثلاثة أيام، يكون لها الأثر الإيجابي لدى كافة شرائح المجتمع.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:23 PM

نجران.. محاضرات توعوية مترجمة بالإشارة لطلاب برنامج الأمل

تقديم نقطة فحص لقياس "الضغط والسكري والوزن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نفّذت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بـ"صحة نجران"، اليوم الخميس، مبادرة توعوية في مدرسة عمورية المتوسطة وبرنامج الأمل للصم، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي صحة3".

وقالت "صحة نجران": المبادرة تَضَمّنت تقديم نقطة فحص لقياس "الضغط والسكري والوزن" لطلاب ومعلمي المدرسة، كما اشتملت المبادرة على عدد من المحاضرات التوعوية، قدّمها أطباء متخصصون لطلاب المدرسة وبرنامج الأمل للصم، مترجمة بلغة الإشارة، عن أمراض السمنة والسكري وكيفية الوقاية منها.

وأضافت: تم تقديم محاضرات أخرى عن الجانبين الاجتماعي والنفسي الوقاية والعلاج، وتوزيع كتيبات "جرعة وعي"، والتأكيد على معلمى المدرسة والطلاب بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والغذاء الصحي السليم، وضرورة النشاط البدني في الحفاظ على الصحة.

وتأتي تلك المبادرة امتدادًا لجهود "صحة نجران" في اليوم العالمي للتطوع، الهادفة إلى نشر ثقافة التطوع بين منسوبيها، وتقديم ١٨٠٠ مبادرة مجتمعية توعوية وعلاجية ووقائية، بمشاركة ٤٧١٣ من موظفي صحة المنطقة خلال ثلاثة أيام، يكون لها الأثر الإيجابي لدى كافة شرائح المجتمع.

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