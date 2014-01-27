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شرطة الكابيتول: اقتحام الكونغرس أظهر إخفاقات أمنية لعدم استخدام القوة لإيقافه

"بيتمان" اعترفت بأن الأمن فشل في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي

قدمت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، اعتذارها من الكونغرس لعدم استخدام القوة اللازمة لوقف اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، معترفة بأن الشرطة أظهرت إخفاقات أمنية كبيرة، وفق روسيا اليوم.

تفصيلاً، اعترفت يوغاناندا د. بيتمان، التي لم تكن مسؤولة عن الوكالة في وقت أعمال الشغب، بأن وزارة الداخلية كانت تعلم أن هناك "احتمالاً قويًا لوقوع أعمال عنف"، مؤكدة أن "الشرطة فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي"، وذلك خلال إحاطة مغلقة اليوم الثلاثاء لأعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب.

وقالت بيتمان إنه تم الاتصال بمجلس شرطة الكابيتول، الذي كان يتألف من ثلاثة أعضاء، بشأن إحضار عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة قبل 6 يناير، لكنهم رفضوا هذا الطلب قبل يومين، كما تأخر وصول الحرس الوطني لأكثر من ساعة بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

وأضافت: "فشلت شرطة الكابيتول في تلبية معاييرها وأنا هنا لتقديم اعتذاري نيابة عن القسم".

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شرطة الكابيتول: اقتحام الكونغرس أظهر إخفاقات أمنية لعدم استخدام القوة لإيقافه
سبق

قدمت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، اعتذارها من الكونغرس لعدم استخدام القوة اللازمة لوقف اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، معترفة بأن الشرطة أظهرت إخفاقات أمنية كبيرة، وفق روسيا اليوم.

تفصيلاً، اعترفت يوغاناندا د. بيتمان، التي لم تكن مسؤولة عن الوكالة في وقت أعمال الشغب، بأن وزارة الداخلية كانت تعلم أن هناك "احتمالاً قويًا لوقوع أعمال عنف"، مؤكدة أن "الشرطة فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي"، وذلك خلال إحاطة مغلقة اليوم الثلاثاء لأعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب.

وقالت بيتمان إنه تم الاتصال بمجلس شرطة الكابيتول، الذي كان يتألف من ثلاثة أعضاء، بشأن إحضار عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة قبل 6 يناير، لكنهم رفضوا هذا الطلب قبل يومين، كما تأخر وصول الحرس الوطني لأكثر من ساعة بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

وأضافت: "فشلت شرطة الكابيتول في تلبية معاييرها وأنا هنا لتقديم اعتذاري نيابة عن القسم".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:31 AM

شرطة الكابيتول: اقتحام الكونغرس أظهر إخفاقات أمنية لعدم استخدام القوة لإيقافه

"بيتمان" اعترفت بأن الأمن فشل في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، اعتذارها من الكونغرس لعدم استخدام القوة اللازمة لوقف اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، معترفة بأن الشرطة أظهرت إخفاقات أمنية كبيرة، وفق روسيا اليوم.

تفصيلاً، اعترفت يوغاناندا د. بيتمان، التي لم تكن مسؤولة عن الوكالة في وقت أعمال الشغب، بأن وزارة الداخلية كانت تعلم أن هناك "احتمالاً قويًا لوقوع أعمال عنف"، مؤكدة أن "الشرطة فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي"، وذلك خلال إحاطة مغلقة اليوم الثلاثاء لأعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب.

وقالت بيتمان إنه تم الاتصال بمجلس شرطة الكابيتول، الذي كان يتألف من ثلاثة أعضاء، بشأن إحضار عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة قبل 6 يناير، لكنهم رفضوا هذا الطلب قبل يومين، كما تأخر وصول الحرس الوطني لأكثر من ساعة بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

وأضافت: "فشلت شرطة الكابيتول في تلبية معاييرها وأنا هنا لتقديم اعتذاري نيابة عن القسم".

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