صرف مخصصات نظافة المدارس في "حائط حائل".. قريباً

ضمن الميزانية التشغيلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني

أفاد مساعد مدير عام "تعليم حائل" للخدمات المساندة عودة الشمري، بأن الفترة المقبلة ستشهد صرف مخصصات نظافة مدارس الحائط جنوب حائل، ضمن الميزانية التشغيلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي1438/1439هـ .

وجاء تعقيب "الشمري" رداً على ما تداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول كون مدارس الحائط بـ"تعليم حائل" بدون نظافة.

وقال "الشمري": في حالة تعثّر المقاول عن الوفاء بالتزاماته بالعقد، تضطر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة من خلال سحب المشروع والبدء في إجراءات صرف الميزانية التشغيلية لمخصص النظافة للمدارس التي لا يوجد لها متعهد أو تعاني من تعثر المقاول.

وأضاف: سيتم صرف مخصصات النظافة لكافة المدارس التي ليس لها متعهد وكذلك التي يكون متعهدها متعثراً.