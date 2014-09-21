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هِبَة مشروطة.. "خيرية بشرى" تمنح 45 أسرةً عقود منازلهم في الأفلاج

بالتعاون مع منصة "جود" وعدد من المؤسسات الخيرية المانحة

زفت جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، البشرى بتملك 45 أسرة لمنازل بالمحافظة، وتوقيع عقد اتفاقية بين الجمعية والمستفيدين لتملك المنزل "هبة مشروطة"، بمقر الجمعية مساء اليوم.

وتبدأ جمعية بشرى الخيرية بالأفلاج، في إجراءات التمليك للدفعة الأولى من المستفيدين من خدمات الجمعية، لعدد 45 مستفيدًا من الإسكان التنموي الذين اكتملت مساهماتهم المالية للمسكن، بتعاون مع منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلي "إسكان"، وتوقيع عقد اتفاقية التملك "هبة مشروطة" للمستفيدين مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية.

يُذكر أن جهود جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، ساهمت في تملك 45 أسرة لمنازل من أصل 100 مسكن بالمحافظة، بالتعاون مع منصة جود وعدد من المؤسسات الخيرية المانحة.

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هِبَة مشروطة.. "خيرية بشرى" تمنح 45 أسرةً عقود منازلهم في الأفلاج
سبق

زفت جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، البشرى بتملك 45 أسرة لمنازل بالمحافظة، وتوقيع عقد اتفاقية بين الجمعية والمستفيدين لتملك المنزل "هبة مشروطة"، بمقر الجمعية مساء اليوم.

وتبدأ جمعية بشرى الخيرية بالأفلاج، في إجراءات التمليك للدفعة الأولى من المستفيدين من خدمات الجمعية، لعدد 45 مستفيدًا من الإسكان التنموي الذين اكتملت مساهماتهم المالية للمسكن، بتعاون مع منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلي "إسكان"، وتوقيع عقد اتفاقية التملك "هبة مشروطة" للمستفيدين مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية.

يُذكر أن جهود جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، ساهمت في تملك 45 أسرة لمنازل من أصل 100 مسكن بالمحافظة، بالتعاون مع منصة جود وعدد من المؤسسات الخيرية المانحة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
01:00 PM

هِبَة مشروطة.. "خيرية بشرى" تمنح 45 أسرةً عقود منازلهم في الأفلاج

بالتعاون مع منصة "جود" وعدد من المؤسسات الخيرية المانحة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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زفت جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، البشرى بتملك 45 أسرة لمنازل بالمحافظة، وتوقيع عقد اتفاقية بين الجمعية والمستفيدين لتملك المنزل "هبة مشروطة"، بمقر الجمعية مساء اليوم.

وتبدأ جمعية بشرى الخيرية بالأفلاج، في إجراءات التمليك للدفعة الأولى من المستفيدين من خدمات الجمعية، لعدد 45 مستفيدًا من الإسكان التنموي الذين اكتملت مساهماتهم المالية للمسكن، بتعاون مع منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلي "إسكان"، وتوقيع عقد اتفاقية التملك "هبة مشروطة" للمستفيدين مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية.

يُذكر أن جهود جمعية بشرى الخيرية النسائية بالأفلاج، ساهمت في تملك 45 أسرة لمنازل من أصل 100 مسكن بالمحافظة، بالتعاون مع منصة جود وعدد من المؤسسات الخيرية المانحة.

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