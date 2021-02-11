الشؤون الإسلامية لـ"سبق": على الرقم 1933 نستقبل بلاغات ملاحظات الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المساجد
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن الوزارة تستقبل بلاغات الملاحظات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من خلال الرقم المجاني 1933.
جاء ذلك رداً على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، داعياً الجميع للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات للتعامل الفوري معها لجعل المساجد بيئة آمنة صحياً وللحفاظ على صحة المصلين ومنسوبي المساجد.
وأوضح أن الرقم يتلقى حالياً قرابة 500 اتصال يومياً ويتم التعامل معها.
الشؤون الإسلامية لـ"سبق": على الرقم 1933 نستقبل بلاغات ملاحظات الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المساجد
عبدالله البرقاويسبق2021-02-11
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن الوزارة تستقبل بلاغات الملاحظات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من خلال الرقم المجاني 1933.
جاء ذلك رداً على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، داعياً الجميع للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات للتعامل الفوري معها لجعل المساجد بيئة آمنة صحياً وللحفاظ على صحة المصلين ومنسوبي المساجد.
وأوضح أن الرقم يتلقى حالياً قرابة 500 اتصال يومياً ويتم التعامل معها.
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:45 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:21 PM
الشؤون الإسلامية لـ"سبق": على الرقم 1933 نستقبل بلاغات ملاحظات الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المساجد
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن الوزارة تستقبل بلاغات الملاحظات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من خلال الرقم المجاني 1933.
جاء ذلك رداً على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، داعياً الجميع للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات للتعامل الفوري معها لجعل المساجد بيئة آمنة صحياً وللحفاظ على صحة المصلين ومنسوبي المساجد.
وأوضح أن الرقم يتلقى حالياً قرابة 500 اتصال يومياً ويتم التعامل معها.