استفتاء في سويسرا لحظر غطاء الوجه والنقاب في الأماكن العامة

في إطار حملة يقودها الحزب الشعبي السويسري اليميني المتطرف

يصوت السويسريون يوم الأحد المقبل، على استفتاء ملزم على مستوى البلاد لحظر غطاء الوجه والنقاب في الأماكن العامة.

وانتشرت في المدن السويسرية لوحات وعبارات لتشجيع السويسريين على حظر غطاء الوجه على مستوى البلاد، وهي حملة يقودها الحزب الشعبي السويسري اليميني المتطرف.

وذكرت تقارير "سويسرية " أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلب السويسريين سيؤيدون الحظر ليصبح قانونًا، وقال وولتر وبمان عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ورئيس لجنة الاستفتاء "من تقاليدنا في سويسرا ألا نخفي الوجه وهذه علامة على حرياتنا الأساسية".

وحظرت فرنسا ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة في 2011 وتطبق الدانمرك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرًا كاملاً أو جزئيًا على النقاب في الأماكن العامة.