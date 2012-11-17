الفرنسي "قوميز" لاعب الهلال يشارك المنتخب السعودي فرحة الفوز على فيتنام

تفاعل محترف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الفرنسي "قوميز" مع فرحة انتصار المنتخب السعودي على نظيره فيتنام بهدف دون مقابل أحرزه صالح الشهري، في اللقاء الذي أقيم اليوم على أرض العاصمة الفيتنامية "هانوي"، ضمن إطار التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر (الجولة السادسة).

ونشر "قوميز" صورة له من خلال حسابه في "سناب شات" مرتدياً قميص الأخضر، أثناء متابعته للمباراة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي حافظ على صدارة مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة.