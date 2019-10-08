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جامعة القصيم تُعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية

على برنامج التشغيل الذاتي اعتبارًا من اليوم وحتى الأحد

أعلنت جامعة القصيم، عن فتح باب التقديم للراغبين في شَغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي؛ وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يوم الأحد القادم؛ حيث يمكن للراغبين في شَغل هذه الوظائف التقديمُ من خلال الرابط: https://registration.qu.edu.sa.

وتتضمن الشروط العامة للحصول على فرصة لشغل أحد هذه الوظائف: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة؛ على ألا يشغل وظيفة حاليًا، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًا، وأن يكون مقيمًا في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).

جامعة القصيم القصيم وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة القصيم تُعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية
سبق

أعلنت جامعة القصيم، عن فتح باب التقديم للراغبين في شَغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي؛ وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يوم الأحد القادم؛ حيث يمكن للراغبين في شَغل هذه الوظائف التقديمُ من خلال الرابط: https://registration.qu.edu.sa.

وتتضمن الشروط العامة للحصول على فرصة لشغل أحد هذه الوظائف: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة؛ على ألا يشغل وظيفة حاليًا، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًا، وأن يكون مقيمًا في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:44 AM

جامعة القصيم تُعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية

على برنامج التشغيل الذاتي اعتبارًا من اليوم وحتى الأحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
1,455

أعلنت جامعة القصيم، عن فتح باب التقديم للراغبين في شَغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي؛ وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية يوم الأحد القادم؛ حيث يمكن للراغبين في شَغل هذه الوظائف التقديمُ من خلال الرابط: https://registration.qu.edu.sa.

وتتضمن الشروط العامة للحصول على فرصة لشغل أحد هذه الوظائف: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة؛ على ألا يشغل وظيفة حاليًا، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًا، وأن يكون مقيمًا في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).

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