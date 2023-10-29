"وزراء الداخلية العرب" تندد بمحاولة "الحوثي" استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

أشادت بدور الدفاعات الجوية السعودية و"التحالف" في مجابهة تلك التهديدات

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تنديدها المطلق واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الآثـمة التي حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم وليلة أمس استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة بإطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة جازان، وطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة نجران ومطار أبها الدولي، والتي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - بفضل الله - من اعتراضها وتدميرها.



وقالت في بيان لها من مقرها في العاصمة التونسية اليوم : "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل جرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة، ومساندتها المطلقة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".



وأشادت الأمانة العامة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.