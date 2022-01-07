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"دعم مالي مقدم" لمستفيدي "الإسكان".. والإعلان قريباً

سيشمل جميع المستحقين ممن لم يستفيدوا مسبقاً

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة ستنضم إلى باكورة المبادرات السابقة التي أطلقتها بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة بأن الإعلان عنها سيكون قريبا، لافتة بأن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقاً.

ويتميز البرنامج الجديد، بحسب ما تم تداوله، بأنه دعم مالي ثابت بشكل مقدم وغير مسترد بقيمة 100 ألف ريال، وسيشمل: البناء الذاتي والبيع على الخارطة والوحدات الجاهزة من السوق والوحدات الجاهزة من الوزارة علاوة على منتج أرض وقرض، فيما لم تعلن وزارة الإسكان بشكل رسمي عن تفاصيله حتى الآن. ويمكن الحصول عليه بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت للنضج، مشيراً إلى الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال أربعة أعوام بقيمة 400 مليار ريال، فيما سيتم الإعلان عن 300 ألف وحدة سكنية يتوقع أن يتم تشييدها خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف وحدة في الرياض.

ونوه إلى أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الحالي منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبيناً أن برنامج الإسكان وصل إلى خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.

وبين أن نسبة التمويل كانت 7.6 في المائة في 2019، وبلغت 4.5 في المائة حاليا مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92 في المائة لتبلغ 1.62 في المائة حاليا، مقارنة بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5 في المائة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دعم مالي مقدم" لمستفيدي "الإسكان".. والإعلان قريباً
سبق

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة ستنضم إلى باكورة المبادرات السابقة التي أطلقتها بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة بأن الإعلان عنها سيكون قريبا، لافتة بأن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقاً.

ويتميز البرنامج الجديد، بحسب ما تم تداوله، بأنه دعم مالي ثابت بشكل مقدم وغير مسترد بقيمة 100 ألف ريال، وسيشمل: البناء الذاتي والبيع على الخارطة والوحدات الجاهزة من السوق والوحدات الجاهزة من الوزارة علاوة على منتج أرض وقرض، فيما لم تعلن وزارة الإسكان بشكل رسمي عن تفاصيله حتى الآن. ويمكن الحصول عليه بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت للنضج، مشيراً إلى الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال أربعة أعوام بقيمة 400 مليار ريال، فيما سيتم الإعلان عن 300 ألف وحدة سكنية يتوقع أن يتم تشييدها خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف وحدة في الرياض.

ونوه إلى أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الحالي منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبيناً أن برنامج الإسكان وصل إلى خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.

وبين أن نسبة التمويل كانت 7.6 في المائة في 2019، وبلغت 4.5 في المائة حاليا مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92 في المائة لتبلغ 1.62 في المائة حاليا، مقارنة بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5 في المائة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:11 AM

"دعم مالي مقدم" لمستفيدي "الإسكان".. والإعلان قريباً

سيشمل جميع المستحقين ممن لم يستفيدوا مسبقاً

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
31,721

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة ستنضم إلى باكورة المبادرات السابقة التي أطلقتها بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة بأن الإعلان عنها سيكون قريبا، لافتة بأن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقاً.

ويتميز البرنامج الجديد، بحسب ما تم تداوله، بأنه دعم مالي ثابت بشكل مقدم وغير مسترد بقيمة 100 ألف ريال، وسيشمل: البناء الذاتي والبيع على الخارطة والوحدات الجاهزة من السوق والوحدات الجاهزة من الوزارة علاوة على منتج أرض وقرض، فيما لم تعلن وزارة الإسكان بشكل رسمي عن تفاصيله حتى الآن. ويمكن الحصول عليه بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت للنضج، مشيراً إلى الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال أربعة أعوام بقيمة 400 مليار ريال، فيما سيتم الإعلان عن 300 ألف وحدة سكنية يتوقع أن يتم تشييدها خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف وحدة في الرياض.

ونوه إلى أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الحالي منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبيناً أن برنامج الإسكان وصل إلى خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.

وبين أن نسبة التمويل كانت 7.6 في المائة في 2019، وبلغت 4.5 في المائة حاليا مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92 في المائة لتبلغ 1.62 في المائة حاليا، مقارنة بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5 في المائة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,300
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,295
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,707
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,617

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