"أتعرّض لتعنيف وأولادي في بيت أهلي".. العنف الأسري يتجاوب مع مُطلقة عبر "تويتر"

طالبها بالتواصل: "موجودون لخدمتك ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة"

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات؛ مطالباً إياها بالتواصل معه لخدمتها.

تفصيلاً، قالت صاحبة الحساب: إنها منفصلة ومعها أطفالٌ من طليقها، وتسكن مع أهلها؛ إلا أن بيئة أهلها لا تصلح لها بسبب التعنيف الذي تتعرّض له هي وأطفالها، وإنها ترغب في الخروج من منزل أهلها وأن تسكن في منزل مستقل، فهل يمكنها فعل ذلك بسبب تخوفها من أهلها أن يقوموا بالإبلاغ عنها؟ مطالبة مَن مرّ بهذه التجربة بأن يفيدها.

بدوره، ردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على شكواها بقوله "أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".