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جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم

بنظام الانتظام.. التقديم عبر الموقع الإلكتروني خلال 10 أيام

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة؛ للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات سيكون يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري؛ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي:https://portal.bu.edu.sa/.

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جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة؛ للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات سيكون يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري؛ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي:https://portal.bu.edu.sa/.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:43 AM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:40 AM

جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم

بنظام الانتظام.. التقديم عبر الموقع الإلكتروني خلال 10 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
934

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة؛ للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات سيكون يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري؛ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي:https://portal.bu.edu.sa/.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,254
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,075

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