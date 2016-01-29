تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
حالة الطقس
الأرصاد
المدينة المنورة
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:23 PM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.