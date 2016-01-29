وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-29 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 01:23 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد - خيبر - وادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.