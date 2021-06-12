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صحف "تركية": "النصر" أتم اتفاقه مع الجزائري "غزال"

كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي.

وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر.

ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "تركية": "النصر" أتم اتفاقه مع الجزائري "غزال"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي.

وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر.

ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:40 PM

صحف "تركية": "النصر" أتم اتفاقه مع الجزائري "غزال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي.

وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر.

ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى.

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