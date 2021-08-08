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"الصحة" تطلق حملة "#لا_يخدعونك" للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

بدأت "الصحة" اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "#لا_يخدعونك"، التي تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا، مع التشديد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطع فيديو تثقيفيًّا، سيتم نشره عبر حساب الصحة في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق، ويزوّرونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

‏‫وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" للتشديد على مأمونية وفاعلية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

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"الصحة" تطلق حملة "#لا_يخدعونك" للتحذير من الشائعات حول اللقاحات
سبق

بدأت "الصحة" اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "#لا_يخدعونك"، التي تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا، مع التشديد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطع فيديو تثقيفيًّا، سيتم نشره عبر حساب الصحة في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق، ويزوّرونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

‏‫وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" للتشديد على مأمونية وفاعلية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:31 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:46 AM

"الصحة" تطلق حملة "#لا_يخدعونك" للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,171

بدأت "الصحة" اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "#لا_يخدعونك"، التي تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا، مع التشديد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطع فيديو تثقيفيًّا، سيتم نشره عبر حساب الصحة في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق، ويزوّرونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

‏‫وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" للتشديد على مأمونية وفاعلية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

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