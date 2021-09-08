"الأمر بالمعروف" تفعّل حملات تعزيز الأمن الفكري بالمجتمع في محافظات الرياض

أطلقها "فيصل بن بندر " بدعم الجهات الأمنية والأكاديمية بالمنطقة

فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، حملة “الخوارج شرار الخلق”، والتي دشنها سابقاً الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وشاركت عدة هيئات في محافظات مختلفة بالمنطقة لتفعيل الحملة بالتعاون مع جهات أمنية وأكاديمية تعليمية، منها قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، بالتعاون مع شرطة المحافظة، كما وأسهمت هيئة محافظة الغاط، بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالمحافظة التابعة لجامعة المجمعة، وقامت هيئة محافظة حريملاء، بالتعاون مع متوسطة وثانوية المحافظة التابعة لوزارة التعليم، وفعلت هيئة محافظة الدلم الحملة في مقرها، كما فعلت هيئة محافظة وادي الدواسر الحملة في الأماكن العامة، وذلك عبر اللوحات التوعوية في الجهات والأماكن العامة لتوعية المجتمع بمختلف فئاتهم.



وتأتي هذه البرامج لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات.

فيما أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.



