"تعليم صامطة" يحتفل بالطالبتين " أثير اليامي" و "منى آل هادي"

لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في المهارات الأدبية

احتفل مكتب تعليم صامطة ممثلاً بقسم الشؤون التعليمية بنات بالطالبتين أثير إبراهيم اليامي من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع المهارات الأدبية فرع (التلخيص والإلقاء) وبالطالبة منى عبدالهادي شمس الدين آل هادي من المتوسطة الثانية لحصولها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع التصاميم العلمية التقنية مجال (المشروعات الإبداعية للروبوت) بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب أريج بنت أحمد كرشمي.

وشهد الحفل الذي أُقيم بمدرستي المتوسطة الثانية وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة عددًا من الفقرات الاحتفائية بالطالبتين وأسرتيهما.

فيما نقلت "كرشمي" تهاني وتبريكات مدير المكتب الأستاذ عبدالرازق بن محمد الصميلي للطالبتين ولأسرتيهما ولجميع منسوبات المدرستين، معبرة عن سعادة الجميع بتحقيق الطالبتين المراكز الذهبية والتي تشكل نموذجًا رائعًا لجميع الطالبات، مضيفة أن هذا المنجز الذي حققته الطالبتان بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي يعد من المنجزات الكبيرة على المستوى الوطني، داعية جميع الطالبات للسير على خطوات زميلتهن وبذل الجهد والإيمان بأن النجاح والتميز لا يعرف المستحيل، مقدمة الشكر لفرق العمل بالمدرستين والتهنئة لأسر الطالبتين كونهم الأساس في هذا المنجز.