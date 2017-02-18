منتخب السعودية للسيدات في موعد مع التاريخ الأحد المقبل

بدأت كرة القدم النسائية في السعودية بتحقيق خطوات ثابتة إلى الأمام، وذلك مع تشكيل المنتخب الوطني للسيدات.

بات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيدات على أعتاب دخول التاريخ بعدما وصل صباح أمس الخميس إلى جزر المالديف؛ تمهيدًا لخوض أولى مبارياته الدولية بشكل رسمي.

ويسجل المنتخب ظهوره الدولي الأول مع خوض أول مباراتين دوليتين لكرة القدم النسائية في السعودية، عندما يتقابل مع سيشل يوم الأحد المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، والمالديف يوم 24 من ذات الشهر، وتقام كلتا المباراتين في المالديف.

وجاء تشكيل منتخب السعودية للسيدات بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، الذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.

وانطلقت المرحلة الأولى من استعداد الفريق بمدينة جدة، في حين انتهت المرحلة الثانية يوم الأربعاء الماضي في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.

وسوف تشكل هذه البداية مؤشرًا لدخول كرة القدم النسائية السعودية إلى المنافسات الإقليمية والقارية؛ حيث يطمح هذا المنتخب المشكل حديثًا في السير على خطى منتخب الرجال الذي توج بلقب كأس آسيا ثلاث مرات وشارك عدة مرات في نهائيات كأس العالم.

وينتظر أن يدخل المنتخب السعودي للسيدات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب خوض أول مباراتين له.

وكانت مدربة المنتخب السعودي للسيدات، الألمانية مونيكا ستاب، كشفت عن القائمة النهائية التي ستخوض أول لقاء رسمي في تاريخ الأخضر يوم 20 فبراير المقبل أمام سيشيل، بينما سيلعب مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة ماليه بالمالديف.

وضمت قائمة الأخضر للسيدات: لمى العنزي، وسارة خالد، ومنى عبدالرحمن "حراسة المرمى"، وأثير خالد، وبيان صدقة، وحصة السعدالله، ولين محمد، ولانا عبدالرزاق، وعهود العماري، وتالة الغامدي، ومشاعل الحربي "الدفاع"، وأسرار الشيباني، وداليا أبولبن، وفهدة السعد، وجوري طارق، وليان جوهري، ومريم التميمي، وفرح جفري، ونورة البراهيم، ورغد مخيزن، وسارة حمد، وصبا توفيق "الوسط"، والبندري مبارك، والبندري محمد، وتهاني الزهراني "الهجوم".