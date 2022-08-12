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الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

قال: الهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار ونحقق تنمية مستدامة

قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

وزير الإسكان ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
سبق

قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:32 AM

الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

قال: الهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار ونحقق تنمية مستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

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