الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
قال: الهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار ونحقق تنمية مستدامة
قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.
الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-12
قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:32 AM
الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
قال: الهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار ونحقق تنمية مستدامة
قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.