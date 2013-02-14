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"شؤون الحرمين" تخصص مكنسة ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة

تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف

خصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين مكنسة التطهير الذكية لأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، التي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويًا بأبعاد المكنسة ٤٠×٤٠×١٠، بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات، كما أنها تعمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، والمكنسة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي وتغطي مساحة ١٨٠ مترًا مربعًا في ثلاث ساعات.


وأضاف: هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلًا عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".

وذكر أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني متخصص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر مراحل عدة؛ أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد أنه يتم بعد ذلك استخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يرش ماء الورد الطبيعي. وتنجز عملية التنظيف عادة في مدة زمنية لا تتجاوز (٢٠) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تخصص مكنسة ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة
سبق

خصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين مكنسة التطهير الذكية لأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، التي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويًا بأبعاد المكنسة ٤٠×٤٠×١٠، بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات، كما أنها تعمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، والمكنسة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي وتغطي مساحة ١٨٠ مترًا مربعًا في ثلاث ساعات.


وأضاف: هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلًا عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".

وذكر أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني متخصص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر مراحل عدة؛ أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد أنه يتم بعد ذلك استخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يرش ماء الورد الطبيعي. وتنجز عملية التنظيف عادة في مدة زمنية لا تتجاوز (٢٠) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:53 PM

"شؤون الحرمين" تخصص مكنسة ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة

تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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خصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين مكنسة التطهير الذكية لأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، التي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويًا بأبعاد المكنسة ٤٠×٤٠×١٠، بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات، كما أنها تعمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، والمكنسة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي وتغطي مساحة ١٨٠ مترًا مربعًا في ثلاث ساعات.


وأضاف: هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلًا عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".

وذكر أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني متخصص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر مراحل عدة؛ أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد أنه يتم بعد ذلك استخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يرش ماء الورد الطبيعي. وتنجز عملية التنظيف عادة في مدة زمنية لا تتجاوز (٢٠) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

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