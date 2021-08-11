النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟

كشفت مصادر خاصة عن وجود عرض من قبل نادي النصر لضم الحارس الأفضل في مصر وإفريقيا في الوقت الحالي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكّد اللاعب الدولي السابق محمد نور تلك الأنباء عبر حديثه أمس في برنامج ملعب sbc أثناء الحديث عن صفقات النصر.

وقال محمد نور: إن النصر أشعل الميركاتو الصيفي مبكراً بعدما ضمّ البرازيلي "تاليسكا"، ومن بعده الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأثناء حديث ضيف البرنامج الآخر علي الحبسي عن حاجة النصر لحارس أجنبي قاطعه محمد نور بالقول: إنه ربما الأسبوع القادم نتحدث عن نجاح النصراويين في ضم الحارس المصري المتألق.

ويعد تفريط الأهلي المصري في حارسه أمراً مستبعداً تماماً؛ لكونه الحارس الأساسي بالفريق، وبديلاه ليسا على نفس المستوى.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟
سبق

كشفت مصادر خاصة عن وجود عرض من قبل نادي النصر لضم الحارس الأفضل في مصر وإفريقيا في الوقت الحالي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكّد اللاعب الدولي السابق محمد نور تلك الأنباء عبر حديثه أمس في برنامج ملعب sbc أثناء الحديث عن صفقات النصر.

وقال محمد نور: إن النصر أشعل الميركاتو الصيفي مبكراً بعدما ضمّ البرازيلي "تاليسكا"، ومن بعده الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأثناء حديث ضيف البرنامج الآخر علي الحبسي عن حاجة النصر لحارس أجنبي قاطعه محمد نور بالقول: إنه ربما الأسبوع القادم نتحدث عن نجاح النصراويين في ضم الحارس المصري المتألق.

ويعد تفريط الأهلي المصري في حارسه أمراً مستبعداً تماماً؛ لكونه الحارس الأساسي بالفريق، وبديلاه ليسا على نفس المستوى.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:13 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:06 AM

هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
13,725

كشفت مصادر خاصة عن وجود عرض من قبل نادي النصر لضم الحارس الأفضل في مصر وإفريقيا في الوقت الحالي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكّد اللاعب الدولي السابق محمد نور تلك الأنباء عبر حديثه أمس في برنامج ملعب sbc أثناء الحديث عن صفقات النصر.

وقال محمد نور: إن النصر أشعل الميركاتو الصيفي مبكراً بعدما ضمّ البرازيلي "تاليسكا"، ومن بعده الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأثناء حديث ضيف البرنامج الآخر علي الحبسي عن حاجة النصر لحارس أجنبي قاطعه محمد نور بالقول: إنه ربما الأسبوع القادم نتحدث عن نجاح النصراويين في ضم الحارس المصري المتألق.

ويعد تفريط الأهلي المصري في حارسه أمراً مستبعداً تماماً؛ لكونه الحارس الأساسي بالفريق، وبديلاه ليسا على نفس المستوى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة