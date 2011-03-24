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الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال

كل أسرة من ذوي البشرة الداكنة تحصل على 25 ألف دولار

صوت مجلس مدينة شيكاغو بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد؛ لتوزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، لتصبح شيكاغو أول مدينة أمريكية تعوض عن التمييز ضدهم، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح ألدرمان رو سيمونز، الذي اقترح البرنامج الذي اعتمد في عام 2019، أن المجموعات المؤيدة لدفع تعويضات قدمت مساعدة قانونية مجانية، عندما تم الطعن على برنامج التعويضات في المحكمة.

وأضاف أن البرنامج مخصص لمجتمع من الأشخاص، الذين عانوا، في مدينة إيفانستون، بسبب سياسات الإسكان المناهضة للسود.

وستحصل كل أسرة في الولاية بموجب التصويت على 25000 دولار؛ لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

ويشترط أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.

مجلس مدينة شيكاغو

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الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال
سبق

صوت مجلس مدينة شيكاغو بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد؛ لتوزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، لتصبح شيكاغو أول مدينة أمريكية تعوض عن التمييز ضدهم، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح ألدرمان رو سيمونز، الذي اقترح البرنامج الذي اعتمد في عام 2019، أن المجموعات المؤيدة لدفع تعويضات قدمت مساعدة قانونية مجانية، عندما تم الطعن على برنامج التعويضات في المحكمة.

وأضاف أن البرنامج مخصص لمجتمع من الأشخاص، الذين عانوا، في مدينة إيفانستون، بسبب سياسات الإسكان المناهضة للسود.

وستحصل كل أسرة في الولاية بموجب التصويت على 25000 دولار؛ لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

ويشترط أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
03:28 PM

الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال

كل أسرة من ذوي البشرة الداكنة تحصل على 25 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صوت مجلس مدينة شيكاغو بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد؛ لتوزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، لتصبح شيكاغو أول مدينة أمريكية تعوض عن التمييز ضدهم، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح ألدرمان رو سيمونز، الذي اقترح البرنامج الذي اعتمد في عام 2019، أن المجموعات المؤيدة لدفع تعويضات قدمت مساعدة قانونية مجانية، عندما تم الطعن على برنامج التعويضات في المحكمة.

وأضاف أن البرنامج مخصص لمجتمع من الأشخاص، الذين عانوا، في مدينة إيفانستون، بسبب سياسات الإسكان المناهضة للسود.

وستحصل كل أسرة في الولاية بموجب التصويت على 25000 دولار؛ لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

ويشترط أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.

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