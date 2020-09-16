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"السديس" يتفقّد سير الأعمال بالمسجد النبوي ويلتقي منسوبيه ميدانيًّا

اطلع على الخدمات بمرافقه وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

نفَّذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم جولة ميدانية على المسجد النبوي الشريف؛ للوقوف على سير الأعمال، والتأكد من اكتمال الخدمات في جميع مرافقه، وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

كما وقف الشيخ السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة على السجاد في المسجد النبوي، واستمع لشرح مفصل عن المراحل التي يمر بها السجاد بدءًا من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أداء عباداتهم في أجواء صحية، تراعَى فيها أعلى المعايير الوقائية.

والتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبي الوكالة في الميدان، شاكرًا لجهودهم المباركة، وحاثًّا إياهم على المثابرة، وزيادة الجهود لخدمة زوار مسجد رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وتوفير أعلى معايير السلامة، والعمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتقيد بها حرصًا على صحة وسلامة الجميع. مشيرًا إلى أن الدولة -أيدها الله- سخّرت طاقاتها ومواردها؛ ليحظوا بالخدمة المتميزة التي يستحقونها.

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"السديس" يتفقّد سير الأعمال بالمسجد النبوي ويلتقي منسوبيه ميدانيًّا
سبق

نفَّذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم جولة ميدانية على المسجد النبوي الشريف؛ للوقوف على سير الأعمال، والتأكد من اكتمال الخدمات في جميع مرافقه، وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

كما وقف الشيخ السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة على السجاد في المسجد النبوي، واستمع لشرح مفصل عن المراحل التي يمر بها السجاد بدءًا من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أداء عباداتهم في أجواء صحية، تراعَى فيها أعلى المعايير الوقائية.

والتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبي الوكالة في الميدان، شاكرًا لجهودهم المباركة، وحاثًّا إياهم على المثابرة، وزيادة الجهود لخدمة زوار مسجد رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وتوفير أعلى معايير السلامة، والعمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتقيد بها حرصًا على صحة وسلامة الجميع. مشيرًا إلى أن الدولة -أيدها الله- سخّرت طاقاتها ومواردها؛ ليحظوا بالخدمة المتميزة التي يستحقونها.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:51 PM

"السديس" يتفقّد سير الأعمال بالمسجد النبوي ويلتقي منسوبيه ميدانيًّا

اطلع على الخدمات بمرافقه وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفَّذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم جولة ميدانية على المسجد النبوي الشريف؛ للوقوف على سير الأعمال، والتأكد من اكتمال الخدمات في جميع مرافقه، وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

كما وقف الشيخ السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة على السجاد في المسجد النبوي، واستمع لشرح مفصل عن المراحل التي يمر بها السجاد بدءًا من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أداء عباداتهم في أجواء صحية، تراعَى فيها أعلى المعايير الوقائية.

والتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبي الوكالة في الميدان، شاكرًا لجهودهم المباركة، وحاثًّا إياهم على المثابرة، وزيادة الجهود لخدمة زوار مسجد رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وتوفير أعلى معايير السلامة، والعمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتقيد بها حرصًا على صحة وسلامة الجميع. مشيرًا إلى أن الدولة -أيدها الله- سخّرت طاقاتها ومواردها؛ ليحظوا بالخدمة المتميزة التي يستحقونها.

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