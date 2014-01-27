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"أمير الشرقية" يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

اطلع على تقرير الأداء السنوي وأشاد بخدماتها المقدمة للمستفيدين

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام سعد الجضعي؛ يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر؛ ومساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سعد عبدالله الغامدي؛ والمدير التنفيذي للقطاع الشرقي تركي الجالسي.

واطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للهيئة، وأشاد بالدور الذي تقوم به من خدمات كبيرة، موجهاً بأهمية تعزيز وتقوية الأداء بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد الجضعي؛ أنه رغم وجود الجائحة التي أصابت العالم فقد قامت الهيئة بعديد من الأعمال المميزة في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتمّ تنفيذ عديد من حملات التفتيش على المستودعات والصيدليات.

وقدّم الجضعي؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على حرصه الدائم وتوجيهاته المستمرة للنهوض بكل ما من شأنه رفع الوعي وتحسين معدلات جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشرقية" يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام سعد الجضعي؛ يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر؛ ومساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سعد عبدالله الغامدي؛ والمدير التنفيذي للقطاع الشرقي تركي الجالسي.

واطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للهيئة، وأشاد بالدور الذي تقوم به من خدمات كبيرة، موجهاً بأهمية تعزيز وتقوية الأداء بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد الجضعي؛ أنه رغم وجود الجائحة التي أصابت العالم فقد قامت الهيئة بعديد من الأعمال المميزة في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتمّ تنفيذ عديد من حملات التفتيش على المستودعات والصيدليات.

وقدّم الجضعي؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على حرصه الدائم وتوجيهاته المستمرة للنهوض بكل ما من شأنه رفع الوعي وتحسين معدلات جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
01:53 PM

"أمير الشرقية" يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

اطلع على تقرير الأداء السنوي وأشاد بخدماتها المقدمة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام سعد الجضعي؛ يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر؛ ومساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سعد عبدالله الغامدي؛ والمدير التنفيذي للقطاع الشرقي تركي الجالسي.

واطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للهيئة، وأشاد بالدور الذي تقوم به من خدمات كبيرة، موجهاً بأهمية تعزيز وتقوية الأداء بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد الجضعي؛ أنه رغم وجود الجائحة التي أصابت العالم فقد قامت الهيئة بعديد من الأعمال المميزة في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتمّ تنفيذ عديد من حملات التفتيش على المستودعات والصيدليات.

وقدّم الجضعي؛ شكره لأمير المنطقة الشرقية، على حرصه الدائم وتوجيهاته المستمرة للنهوض بكل ما من شأنه رفع الوعي وتحسين معدلات جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين.

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