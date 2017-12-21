وأضافت أن "العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".

شددت النيابة العامة على أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.

"النيابة العامة": الغش في منتجات التجميل جريمة عقوبتها قد تصل للسجن 5 سنوات ذياب الشمري سبق 2021-12-21 شددت النيابة العامة على أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال. وأضافت أن "العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 07:06 PM

"النيابة العامة": الغش في منتجات التجميل جريمة عقوبتها قد تصل للسجن 5 سنوات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام





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شددت النيابة العامة على أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.

وأضافت أن "العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".