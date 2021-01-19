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بتمرحل زحزاح.. أمارات "الباردة المنقولة" ومناطقها بتوقيع "الزعاق"

موجة توقّعها عبر رياح شمالية ستعمل على خفض درجات الحرارة

توقّع عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق؛ موجة باردة منقولة عبر رياح شمالية ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاءٍ من الغربية من #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء على الشمالية والشمالية الشرقية".

وتابع: "ثم تؤثر تباعاً في بقية المناطق بتمرحل زحزاح".

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بتمرحل زحزاح.. أمارات "الباردة المنقولة" ومناطقها بتوقيع "الزعاق"
سبق

توقّع عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق؛ موجة باردة منقولة عبر رياح شمالية ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاءٍ من الغربية من #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء على الشمالية والشمالية الشرقية".

وتابع: "ثم تؤثر تباعاً في بقية المناطق بتمرحل زحزاح".

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:31 AM

بتمرحل زحزاح.. أمارات "الباردة المنقولة" ومناطقها بتوقيع "الزعاق"

موجة توقّعها عبر رياح شمالية ستعمل على خفض درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق؛ موجة باردة منقولة عبر رياح شمالية ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاءٍ من الغربية من #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء على الشمالية والشمالية الشرقية".

وتابع: "ثم تؤثر تباعاً في بقية المناطق بتمرحل زحزاح".

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