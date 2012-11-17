180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا

في 655 مدرسة من المرحلتين المتوسطة والثانوية وسط إجراءات صحية ووقائية

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء 12/ 4/ 1443هـ، 180 طالبًا وطالبة يدرسون في 655 مدرسة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وأنهت إدارة تعليم مكة جميع الاستعدادات وسط التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية، واتخاذ كل التدابير اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد.

وتم تجهيز المدارس بشكل جيد لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1443هـ، وتهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثاليةً.

وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة مباشرة ومستمرة من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ومساعديه ومديري مكاتب التعليم (بنين وبنات) وكل المشرفين التربويين، وفق خطة مُعَدة لذلك، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات وفق خطط تم إعدادها مسبقًا؛ لضمان انطلاقة ناجحة تتكلل بالتميز والإبداع.

وأوضح "الزائدي" أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وأكملت كل الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ ومريح، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تسهل للطلاب والطالبات أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن الاختبارات تمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان، وتقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات؛ بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الاختبارات، والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبَل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، الذين انطلقوا إلى المدارس من اليوم الأول لمتابعة سير الاختبارات والاطمئنان على أن يؤدي أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ونوّه في الوقت نفسه باستمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الاختبارات؛ بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم، ودعمهم بكل الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله.. وشددت على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور، لافتةً إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وحثت أبناءها وبناتها الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح.