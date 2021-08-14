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"الهبوب" تحطم الأرقام القياسية.. في مساء سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3

حطمت البكرة "الهبوب" لمالكها عبدالرزاق بن سعد الشمري، الأرقام، وسجلت أفضل توقيت وصول بتسجيلها زمنًا قدره (6:02:35 دقيقة)، وفوزها بنوماس الشوط الثالث، في أشواط الفترة المسائية لسابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة المسائية الـ14 المخصصة لسن اللقايا (بكار- قعدان) مسافة 4 كلم، على النحو التالي: "نوفة" لجبارة بن علي بن راشد المري، "مايهاب" لفهد بن فهيد الهاجري، "شاهين" لمرضي بن خلف الشمري، "جبارة" لمحمد بن نامي البقمي، "مستحيل" لفهد بن نامي الدوسري، "بيان" لسالم بن حسين محمد الجرحب، "سعد" لصالح محمد المري، "الشاهينية" لمحمد بن محسن العجمي، "متعب" لعلي بن راشد عبدالهادي المري، "إنجاز" لمحمد حمد الدرعي، "لازم" لناصر بن غزاي العتيبي، "مهابة" لمحمد مسفر علي المري، و"مايهاب" لحسين بن علي القرشي.

مهرجان ولي العهد للهجن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهبوب" تحطم الأرقام القياسية.. في مساء سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3
سبق

حطمت البكرة "الهبوب" لمالكها عبدالرزاق بن سعد الشمري، الأرقام، وسجلت أفضل توقيت وصول بتسجيلها زمنًا قدره (6:02:35 دقيقة)، وفوزها بنوماس الشوط الثالث، في أشواط الفترة المسائية لسابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة المسائية الـ14 المخصصة لسن اللقايا (بكار- قعدان) مسافة 4 كلم، على النحو التالي: "نوفة" لجبارة بن علي بن راشد المري، "مايهاب" لفهد بن فهيد الهاجري، "شاهين" لمرضي بن خلف الشمري، "جبارة" لمحمد بن نامي البقمي، "مستحيل" لفهد بن نامي الدوسري، "بيان" لسالم بن حسين محمد الجرحب، "سعد" لصالح محمد المري، "الشاهينية" لمحمد بن محسن العجمي، "متعب" لعلي بن راشد عبدالهادي المري، "إنجاز" لمحمد حمد الدرعي، "لازم" لناصر بن غزاي العتيبي، "مهابة" لمحمد مسفر علي المري، و"مايهاب" لحسين بن علي القرشي.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:04 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:37 AM

"الهبوب" تحطم الأرقام القياسية.. في مساء سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حطمت البكرة "الهبوب" لمالكها عبدالرزاق بن سعد الشمري، الأرقام، وسجلت أفضل توقيت وصول بتسجيلها زمنًا قدره (6:02:35 دقيقة)، وفوزها بنوماس الشوط الثالث، في أشواط الفترة المسائية لسابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة المسائية الـ14 المخصصة لسن اللقايا (بكار- قعدان) مسافة 4 كلم، على النحو التالي: "نوفة" لجبارة بن علي بن راشد المري، "مايهاب" لفهد بن فهيد الهاجري، "شاهين" لمرضي بن خلف الشمري، "جبارة" لمحمد بن نامي البقمي، "مستحيل" لفهد بن نامي الدوسري، "بيان" لسالم بن حسين محمد الجرحب، "سعد" لصالح محمد المري، "الشاهينية" لمحمد بن محسن العجمي، "متعب" لعلي بن راشد عبدالهادي المري، "إنجاز" لمحمد حمد الدرعي، "لازم" لناصر بن غزاي العتيبي، "مهابة" لمحمد مسفر علي المري، و"مايهاب" لحسين بن علي القرشي.

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