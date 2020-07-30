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نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها

دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي

نجح فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة، دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي.

وأجريت العمليتان بقيادة الدكتور عبدالله اليوسف عسيري، والدكتور محمد ظافر الأحمري، استشارييّ أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، وذلك لمريضين من كبار السن، يعانيان من تضييق شديد بالصمام الأورطي، حيث كانت تجرى لهما في السابق عمليات قلب مفتوح، وهذا النوع من العمليات مصحوب بنسبة عالية من المخاطر بسبب تقدم السن والأمراض المصاحبة لذلك.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها في مراحله التشغيلية، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة الجنوبية والحد من تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.

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نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها
سبق

نجح فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة، دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي.

وأجريت العمليتان بقيادة الدكتور عبدالله اليوسف عسيري، والدكتور محمد ظافر الأحمري، استشارييّ أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، وذلك لمريضين من كبار السن، يعانيان من تضييق شديد بالصمام الأورطي، حيث كانت تجرى لهما في السابق عمليات قلب مفتوح، وهذا النوع من العمليات مصحوب بنسبة عالية من المخاطر بسبب تقدم السن والأمراض المصاحبة لذلك.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها في مراحله التشغيلية، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة الجنوبية والحد من تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
07:41 PM

نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها

دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة، دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي.

وأجريت العمليتان بقيادة الدكتور عبدالله اليوسف عسيري، والدكتور محمد ظافر الأحمري، استشارييّ أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، وذلك لمريضين من كبار السن، يعانيان من تضييق شديد بالصمام الأورطي، حيث كانت تجرى لهما في السابق عمليات قلب مفتوح، وهذا النوع من العمليات مصحوب بنسبة عالية من المخاطر بسبب تقدم السن والأمراض المصاحبة لذلك.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها في مراحله التشغيلية، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة الجنوبية والحد من تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.

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