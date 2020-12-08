تتويج أجمل 9 صقور في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صقر ثمنه 91 ألفًا يحصل على جائزة بـ300 ألف ريال

واصلت مسابقة المزاين فعالياتها في يومها الثاني، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة. وشهدت أرض المهرجان في ملهم شمال الرياض تتويج 9 فائزين أمس في ثلاثة أشواط للمسابقة التي تُعنى باختيار أجمل الصقور في فئاتها.

وخصص نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، جوائز نقدية إجمالية للمزاين، تبلغ 4.2 مليون ريال، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، توزع على ثلاثة فائزين. ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، وذلك بعد تقييم لجنة مختصة، توزع 100 درجة على معايير الصقر الجمالية، وتشمل: الرأس، والعاتق، والنحر، والظهر، والحجم، واللون، والوسرة.

وكان أول أشواط المزاين اليوم قد خُصص لفئة جير بيور قرناس، وحصد المركز الأول الصقر "البدر" لصاحبه الصقار الإماراتي سيف أحمد عبيد الفلاسي، وحصل على 98 درجة في معايير لجنة التقييم، وحل ثانيًا الصقر "حشيم" لصاحبه الصقار الإماراتي خالد بن ناصر مذكر الهاجري، محققًا 93 درجة، وحل ثالثًا الصقر "مرعب" للصقار الهاجري نفسه، وحقق 82 درجة.

فيما خُصص ثاني أشواط المزاين للفئة المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، شاهين بحري قرناس، وانتزع الصقار خالد بن ناصر بن جمعة المركزَين الأول والثاني؛ إذ حل أولاً الصقر الجازي محققًا 93 درجة، وكان أول صقر يباع في مزاد نادي الصقور السعودي المقام في أكتوبر الماضي، وأول صقر يحصل على جواز سفر بالمزاد. وثانيًا الصقر سماح، وحقق 85 درجة، وثالثًا حل الصقر شيخة للصقار الكويتي عبدالرحمن محمد عامر العجمي، واستحق 71 درجة.

فيما كان ثالث أشواط المزاين لفئة جديدة أيضًا، هي حر فرخ - إنتاج محلي، دعمًا لمزارع الإنتاج داخل السعودية، وتوج بالمركزين الأول والثاني الصقار السعودي حميد بن محمد بن برغش المنصوري، وحقق الصقر سلطان المركز الأول، واستحق 93 درجة، والمركز الثاني بصقره سلمان وحقق 88 درجة، فيما كان الصقر لهيب في المركز الثالث للصقار بدر بن فهد العرادي الشمري محققًا 75 درجة.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سوف يقيم شوطين أخيرَين غدًا لمسابقة المزاين، خُصصا لفئتَي حر قرناس، وحر أسود/ أدهم قرناس.

من جهة ثانية، حقق الصقر "الجازي" للصقار السعودي خالد بن ناصر بن جمعة المركز الأول بشوط المزاين شاهين بحري قرناس، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة المقامة في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان الجازي أول صقور مزاد نادي الصقور السعودي، وبيع في الثالث من أكتوبر الماضي في أول مزاد للنادي، وأول أيامه، بقيمة 91 ألف ريال.

ويبلغ طول الجازي 14 إنشًا ونصف الإنش، وعرضه 16 إنشًا إلا ربع، وطرح بمنطقة الدبدبة شمال شرق السعودية، وذلك أثناء رحلته من شرقي آسيا مرورًا فوق سماء السعودية.

وشارك الجازي في شوط مسابقة المزاين، الذي يُمنح الفائز بالمركز الأول فيه 300 ألف ريال، ويرتقي بقيمة الصقر بعد تحقيقه لقبًا مهمًّا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة. وقد منحته لجنة التقييم 93 درجة كتقييم على عناصره الجمالية التي توزع 100 درجة على الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والحجم، واللون، والوسرة.

ويعد الجازي أول صقر يحصل على جواز سفر على هامش المزاد بعد توقفه سنوات، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتسلم الصقار ابن جمعة الجواز في نوفمبر الماضي.

من جهته، قدم الصقار خالد بن جمعة شكره لنادي الصقور السعودي، الذي يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على النادي – حفظه الله -، مشيدًا بما يبذله مهرجان الصقور من جهود لدعم الصقارين وهوايتهم، وسعيه لحفظ التراث السعودي العريق.