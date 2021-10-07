النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

ضبط 3010 مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3010" مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3010" مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:22 PM

‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

ضبط 3010 مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
849

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3010" مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة