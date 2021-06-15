أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا

خام غرب تكساس الوسيط صعد هو الآخر 41 سنتًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتًا؛ أي ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

ووفق "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر؛ إذ ارتفع 41 سنتًا أي ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولارًا. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.