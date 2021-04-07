النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات بـ150 مليون دولار للفلسطينيين اليوم

جزء من محاولة لإصلاح العلاقات المنهارة خلال رئاسة "ترامب"

نقلت "رويترز" عن مسؤولين مطلعون على الأمر، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، لاستعادة جزء من المساعدة التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوقع المسؤولون أن تعلن وزارة الخارجية عن المساعدة التي سيتم تقديمها في الغالب من خلال وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في أقرب وقت اليوم، كجزء من محاولة لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبًا خلال فترة "ترامب".

وأعلنت إدارة "بايدن" سابقاً اعتزامها التراجع عن أجزاء من نهج "ترامب"، الذي ندد به الفلسطينيون لانحيازه بشدة لإسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات بـ150 مليون دولار للفلسطينيين اليوم
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤولين مطلعون على الأمر، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، لاستعادة جزء من المساعدة التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوقع المسؤولون أن تعلن وزارة الخارجية عن المساعدة التي سيتم تقديمها في الغالب من خلال وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في أقرب وقت اليوم، كجزء من محاولة لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبًا خلال فترة "ترامب".

وأعلنت إدارة "بايدن" سابقاً اعتزامها التراجع عن أجزاء من نهج "ترامب"، الذي ندد به الفلسطينيون لانحيازه بشدة لإسرائيل.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
05:43 PM

توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات بـ150 مليون دولار للفلسطينيين اليوم

جزء من محاولة لإصلاح العلاقات المنهارة خلال رئاسة "ترامب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,403

نقلت "رويترز" عن مسؤولين مطلعون على الأمر، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، لاستعادة جزء من المساعدة التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوقع المسؤولون أن تعلن وزارة الخارجية عن المساعدة التي سيتم تقديمها في الغالب من خلال وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في أقرب وقت اليوم، كجزء من محاولة لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبًا خلال فترة "ترامب".

وأعلنت إدارة "بايدن" سابقاً اعتزامها التراجع عن أجزاء من نهج "ترامب"، الذي ندد به الفلسطينيون لانحيازه بشدة لإسرائيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,209

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة