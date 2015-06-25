القضاء العراقي يحكم بإعدام 13 "داعشيًّا" خططوا لارتكاب عمليات إرهابية

أدينوا بحيازة أسلحة وهويات وأختام مزورة

قضت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم (الخميس)، بإعدام ثلاثة عشرة شخصًا بعد إدانتهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن المدانين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من العام 2019م؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف "المجلس" أن المحكمة اطلعت على أدلة إدانة تثبت انتمائهم للتنظيم المتطرف وحيازتهم أسلحة وهويات وأختامًا مزورة.