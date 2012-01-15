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كورونا.. البرازيل تسجّل 97986 إصابة جديدة و6562 حالة بتونس

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 97986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و814917 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620545.

تونس

سجّلت تونس 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 762717، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25744.

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كورونا.. البرازيل تسجّل 97986 إصابة جديدة و6562 حالة بتونس
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 97986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و814917 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620545.

تونس

سجّلت تونس 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 762717، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25744.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:31 PM

كورونا.. البرازيل تسجّل 97986 إصابة جديدة و6562 حالة بتونس

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 97986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و814917 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620545.

تونس

سجّلت تونس 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 762717، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25744.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,784
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2.5 مليار ..

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