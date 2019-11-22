تدريب أكثر من 15 ألف مواطن بالمرحلة الخامسة من برنامج "أُتقن"

استمر لمدة 4 أسابيع.. و"الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المستفيدين من المرحلة الخامسة لبرنامج "أُتقن" الذي استمر لمدة أربعة أسابيع بلغ 15641 مستفيداً ومستفيدة.

وفي التفاصيل، أشارت أرقام المتقدمين للبرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالاً من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة.

وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدة، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع " ctc.tvtc.gov.sa " لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن مؤسسة التدريب التقني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 والتي أُقيمت في الفترة المسائية، حيث قدمت من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.