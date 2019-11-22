النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدريب أكثر من 15 ألف مواطن بالمرحلة الخامسة من برنامج "أُتقن"

استمر لمدة 4 أسابيع.. و"الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المستفيدين من المرحلة الخامسة لبرنامج "أُتقن" الذي استمر لمدة أربعة أسابيع بلغ 15641 مستفيداً ومستفيدة.

وفي التفاصيل، أشارت أرقام المتقدمين للبرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالاً من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة.

وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدة، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع " ctc.tvtc.gov.sa " لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن مؤسسة التدريب التقني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 والتي أُقيمت في الفترة المسائية، حيث قدمت من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتقن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدريب أكثر من 15 ألف مواطن بالمرحلة الخامسة من برنامج "أُتقن"
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المستفيدين من المرحلة الخامسة لبرنامج "أُتقن" الذي استمر لمدة أربعة أسابيع بلغ 15641 مستفيداً ومستفيدة.

وفي التفاصيل، أشارت أرقام المتقدمين للبرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالاً من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة.

وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدة، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع " ctc.tvtc.gov.sa " لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن مؤسسة التدريب التقني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 والتي أُقيمت في الفترة المسائية، حيث قدمت من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
09:58 PM

تدريب أكثر من 15 ألف مواطن بالمرحلة الخامسة من برنامج "أُتقن"

استمر لمدة 4 أسابيع.. و"الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المستفيدين من المرحلة الخامسة لبرنامج "أُتقن" الذي استمر لمدة أربعة أسابيع بلغ 15641 مستفيداً ومستفيدة.

وفي التفاصيل، أشارت أرقام المتقدمين للبرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالاً من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة.

وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدة، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع " ctc.tvtc.gov.sa " لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن مؤسسة التدريب التقني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 والتي أُقيمت في الفترة المسائية، حيث قدمت من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,537
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,913
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,234

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة