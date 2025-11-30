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"بِر العارضة" تصرف أكثر من 319 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

لعدد 724 أسرة ضمن مشروع كفالة "السلة الغذائية" لشهر نوفمبر

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ "319.150 " ريالاً لعدد (724) أسرة، لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية عن نوفمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروفها الصعبة، وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي في الأسر، لسد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم إرسال رسالة تحتوي على بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وقدمت الجمعية الشكر لكل الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلة الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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"بِر العارضة" تصرف أكثر من 319 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية
سبق

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ "319.150 " ريالاً لعدد (724) أسرة، لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية عن نوفمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروفها الصعبة، وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي في الأسر، لسد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم إرسال رسالة تحتوي على بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وقدمت الجمعية الشكر لكل الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلة الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:51 PM

"بِر العارضة" تصرف أكثر من 319 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

لعدد 724 أسرة ضمن مشروع كفالة "السلة الغذائية" لشهر نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ "319.150 " ريالاً لعدد (724) أسرة، لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية عن نوفمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروفها الصعبة، وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي في الأسر، لسد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم إرسال رسالة تحتوي على بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وقدمت الجمعية الشكر لكل الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلة الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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