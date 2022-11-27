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حرس حدود الشمالية وتبوك يحبط تهريب 19233 قرص إمفيتامين

استكمال الإجراءات النظامية.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة

تبوك، والدوريات البرية بقطاع رفحاء التابع لمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (19233) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس حدود الشمالية وتبوك يحبط تهريب 19233 قرص إمفيتامين
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة

تبوك، والدوريات البرية بقطاع رفحاء التابع لمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (19233) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
04:29 PM

حرس حدود الشمالية وتبوك يحبط تهريب 19233 قرص إمفيتامين

استكمال الإجراءات النظامية.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة

تبوك، والدوريات البرية بقطاع رفحاء التابع لمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (19233) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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